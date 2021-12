Vermiste jongeman dood aangetroffen in kanaal

Een jongeman in Suriname die gisteravond vermist werd, is vanmorgen dood aangetroffen in een kanaal te Nickerie. Zijn lichaam is door de politie in beslag genomen.

Volgens de familie is hij gisteravond niet thuis gekomen. Vanochtend zijn de broers hem gaan zoeken en is hij dood aangetroffen in het kanaal te Longmay, nabij de kruising Pisang Kapok- en Indonesiëweg.

De politie heeft zijn bromfiets op het kruispunt aangetroffen. Wat er zich heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.