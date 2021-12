Bestuurder en bijrijder springen uit brandende auto

Een autobestuurder en zijn bijrijder zijn donderdag uit een rijdende terreinwagen gesprongen op het moment dat zij vlammen zagen. Het voertuig vloog om nog onbekende reden aan de Afobakaweg in brand.



De bestuurder liep verwondingen aan zijn linkerbeen, knieën en elle boog op. Zijn bijrijder kwam met de schrik vrij.



De automobilist reed in zijn voertuig en merkte plotseling vlammen. Hij en zijn mede-inzittende sprongen uit de wagen. De auto belandde in het bosschage waar het compleet in de as is gelegd.



De brandweer en de politie waren ingeschakeld. De brandweer heeft bluswerk verricht en de politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.

