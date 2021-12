10 jaar Mobiele Oogpoli in Suriname

Op 16 december 2011, werd de mobiele oogpoli aangeboden aan de Surinaamse gemeenschap. Het idee kwam van lion Jennifer van Dijk-Silos van Paramaribo Felice Lions Club. Dit idee was zo verheven dat de uitvoering daarvan geen eigen clubproject zou kunnen zijn. Daarom heeft zij dit voorgelegd aan haar collega’s toenmalige presidenten van de Para Lions Clubs en Paramaribo North Lions Club, resp. Lion Hermes Libretto en Lion Rudolph Augustin, om na te gaan in hoeverre beide clubs samen met Lions Club Paramaribo Felice dit megaproject wilden uitvoeren.

Het doel van het project werd aanvankelijk als volgt geformuleerd:

• het leveren van een bijdrage tot het verbeteren van de levensomstandigheden van

kwetsbare bevolkingsgroepen;

• het bieden van eerstelijn gezondheidszorg: onderzoek, behandeling;

• het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief

hoogwaardige preventieve en curatieve oogzorg.

Het plan werd bij de clubs enthousiast ontvangen en zou een meerjaren project moeten worden, waarvoor minimaal drie jaren werden uitgetrokken. Om het voorbereidende werk tot implementatie van dit zeer groot project te volbrengen is de Commissie Mobiele Oog- en Gezondheidskliniek benoemd, bestaande uit lions van de drie eerdergenoemde clubs. Het projectdossier is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de oogartsen van het Academisch Ziekenhuis, de Medische Zending en de Regionale Gezondheids Dienst, (RGD).

Na een periode van onderzoek en het uitwerken van modellen is de commissie door tussenkomst van de oogarts Jerrel Pawiroredjo in contact gekomen met “Het Oogzorgnetwerk B.V.” in Rotterdam, Nederland, die een oogbus overcompleet had en deze te koop aanbood. Op een goed moment was het nodig dat er naar donateurs/sponsoren werd uitgekeken om de uiteindelijke begroting gefinancieerd te krijgen. De commissie besloot naderhand tot de oprichting van een Stichting, omdat potentiële donoren slechts met een rechtspersoon zaken wilden doen. De oprichtingsakte werd getekend op 31 mei 2011 bij de notaris. De grote donateurs zijn geweest IAMGOLD Rosebel Gold Mines N.V. en Stichting Staatsolie Foundation for Community Development.

De Stichting draagt de naam “Stichting Mobiele Gezondheidsklinieken”. Deze stichting stelt zich ten doel het helpen verbeteren en bevorderen van de gezondheidszorg in Suriname, evenals het verlenen van gespecialiseerde hulp, door het beheren en exploiteren van mobiele gezondheidsklinieken, hetzij in opdracht van derden, hetzij door deze mobiele klinieken in eigendom te verwerven en te houden met alle eigenaarsbevoegdheden. De Stichting is eigenaar van de oogbus en draagt dus zorg voor het onderhoud.Voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting wordt het accent gelegd op kwalitatieve eerste lijn specialistische hulp dichtbij huis.

De leiding van de Stichting is opgedragen aan een bestuur dat bestaat uit vaste vertegenwoordigers van de de Lions Clubs Felice, Para en North en vertegenwoordigers van AZP, RGD, Med.Zending, en het Ministerie van Sozavo elk een lid.

In de afgelopen 10 jaren zijn er oogmissies uitgevoerd in de alle districten. Gelet op de frequentie van de aanvragen en het enthousiasme is met de aanschaf van de oogbus in de roos geschoten. Personen die niet bereikt werden door drempelvrees en /of afstand, worden nu geïdentificeerd en plaatselijk geholpen. Vanwege de Covid pandemie zijn de activiteiten jammer genoeg stil komen te liggen.

De mobiele oogpoli wordt regelmatig onderhouden en is nog in zeer goede staat. Zodra de situatie het toelaat worden de oogmissies weer opgestart.

In verband met het 10 jarig bestaan van de oogpoli brengen wij daarom een hulde aan al de vrijwilligers en donateurs, die de challenge zijn aangegaan en gestalte hebben gegeven aan het lions motto : “WE SERVE”.

“Volunteers deserve recognition”