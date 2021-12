Man aangehouden wegens oplichting bij online shops

De 30-jarige Ryan B. is onlangs aangehouden omdat hij twee personen zou hebben opgelicht. Hij deed zaken met de aangevers via een online shop waar hij werkzaam was , maar kwam niet na wat hij had afgesproken.

De man nam SRD 19.000 van een van de benadeelden in ontvangst voor het leveren van goederen. Na het ontvangen van het bedrag, werd hij onbereikbaar. Hij verscheen ook niet meer aan het werk.

De verdachte kende ook de eigenaar van een andere online shop. Hij had daar eerder goederen besteld en betaald. B. bestelde weer spullen ter waarde van 3.000 euro, maar betaalde dit keer slechts een voorschot.

Hij verdween met de goederen en was niet meer bereikbaar.

Na de aangiftes werd Ryan B. aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.