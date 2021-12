Surinaamse journalisten boycotten vicepresident Brunswijk

Journalisten van verschillende mediahuizen in Suriname, hebben gisteravond besloten dat vicepresident(vp) Ronnie Brunswijk, in al zijn hoedanigheden, zal worden geboycot voor een periode van twee maanden.

De journalisten kwamen woensdagavond in spoedberaad bijeen naar aanleiding van de mishandeling van DWT-journalist Jason Pinas door veiligheidsmannen van de vp.

Beveiligers van Brunswijk hebben dinsdag op hardhandige wijze de telefoon afgepakt van Pinas. Hij wilde foto’s maken van de vp, maar werd vervolgens door Brunswijks veiligheidsmensen in een wurggreep gehouden en tegen de grond gewerkt

De boycot houdt in dat er geen nieuwsberichten, foto’s, films of geluidsfragmenten van Brunswijk zullen worden uitgezonden. Daarnaast wordt er een brief gestuurd naar president Santokhi waarin de misnoegen worden geuit over de ontstane situatie.

De boycot is woensdag middernacht (00:00u) ingegaan.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) had eerder aangegeven dat de democratie in Suriname met de voeten is betreden door de lafhartige mishandeling. Ook politieke partijen waaronder de BEP, de PRO, de NPS en de VHP hebben hun misnoegen geuit over het voorval. De PRO riep zelfs op tot aftreden van Brunswijk als vp.

Ook de Surinaamse regering heeft een reactie uitgebracht en zegt de confrontatie die is ontstaan te betreuren en de schending van de persvrijheid af te keuren De aangifte welke is gedaan door journalist Pinas zal met zorg en urgentie, grondig onderzocht worden. Hiertoe heeft de regering een beroep gedaan op de waarnemend procureur-generaal.