17 gewonden na ongeluk met houttruck veroorzaakt door kapotte rem

Bij de zware aanrijding op woensdag 15 december met een houttruck op de voet van de Wijdenboschbrug zijn in totaal 17 gewonden waaronder 5 politieambtenaren voor medische hulp door de ambulance afgevoerd naar de RGD-poli te Meerzorg en de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De 54-jarige Waldy Poniran kwam door de opgelopen verwondingen kort na het ongeval ter plekke te overlijden.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat er bij deze zware aanrijding in totaal 16 voertuigen inclusief een politiemotorfiets en een politieauto zijn betrokken. De licht tot zwaar beschadigde voertuigen zijn naar de berging van twee sleepbedrijven weggesleept.

De veroorzaker van deze aanrijding, de 47-jarige DAF truckbestuurder F.N. reed met een groot aantal houtblokken als vracht vanuit de richting van Meerzorg gaande in de richting van Paramaribo. Naar zeggen van F.N. hebben de remmen zich bij het afdalen van de brug begeven. Hierdoor kwam hij eerst in botsing met een sleepvoertuig die doende was een defect voertuig van de brug te slepen. Vervolgens kwam hij in botsing met de overige voertuigen die zich nog op de brug bevonden.

Kort voordat hij bij de voet van de brug was, kwam hij wederom in botsing met een personenauto die de voet van de brug reeds was gepasseerd. De overleden autobestuurder Poniran reed pal achter dat voertuig, gevolgd door het politiedienstvoertuig met de drie vrouwelijke politieambtenaren.

De truckbestuurder ramde het voertuig van Poniran en bij die gelegenheid werd zijn voertuig ter hoogte van de reel samen met die van de politie meegesleurd naar de linkerzijde richting de Van ’t Hogerhuysstraat. Hierna kwam de DAF truck tot stilstaand op het voertuig waarin Poniran was gezeten, met voor deze bestuurder het noodlottig gevolg.

Alle slachtoffers die verschillende letsels en fracturen hebben opgelopen, verkeren buiten levensgevaar. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel slachtoffers na medische behandeling uit de ziekeninrichting zijn ontslagen. Het is niet uitgesloten dat er operatief zal worden ingegrepen bij de vrouwelijke politieagent die bekneld zat in het dienstvoertuig.

De truckbestuurder F.N. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs, welke in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie is ingevorderd. Hij werd eveneens als de overige slachtoffers afgevoerd naar de SEH. Het vrachtvoertuig is hangende het onderzoek door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De verkeersunit van regio Paramaribo is belast met het verder onderzoek.

President Chandrikapersad Santokhi is in DNA ingegaan op het ernstig verkeersongeval. Het staatshoofd sprak van een “zaak die de samenleving gister, vandaag en de komende dagen” nog bezighoudt c.q. bezig zal houden. Hij merkte op dat het niet de eerste keer is dat zich een verkeersongeval op of bij de brug voordoet.

De regering heeft intussen besloten een team van ministers in te stellen die binnen een week met concrete voorstellen moet komen en als het kan ook met aangepaste regelgeving voor wat betreft het verkeer op de Wijdenboschbrug. Het team wordt geleid door het ministerie van Justitie en Politie en bestaat verder uit de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Openbare Werken (OW).

Er zal aangepaste regelgeving moeten komen voor het soort verkeer en het verkeersgedrag. Verder ook alles dat ertoe moet bijdragen dat het probleem met betrekking tot goederenverkeer voor eens en voor altijd structureel is opgelost. Het ligt in de bedoeling dat de regering de voorstellen volgende week al op agenda heeft.

President Santokhi: “…En dan zullen we gepaste maatregelen treffen.” Het staatshoofd maakte van de gelegenheid gebruik om zijn condoleances uit te spreken aan de nabestaanden van het slachtoffer. De gewonden wenste hij beterschap toe.