Het Regio Bijstandsteam Paramaribo heeft Simeon B. maandag in een grijze Mark X klemgereden aan de Indira Gandhiweg. Bij hem is een illegaal wapen en patronen in beslag genomen.

De informatie kwam bij de politie dat de bestuurder van de auto een illegaal wapen vervoerde. Het RBTP speelde meteen in en reed de wagen klem. Het wapen en de patronen werden gevonden.

De auto is in beslag genomen. De verdachte is overgedragen aan de recherche.