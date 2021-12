Geen eigen Airbus A330 voor SLM om naar Nederland te vliegen

Het streven van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways, om begin februari 2022 te starten met haar eigen A330 vliegtuig op de Mid-Atlantische route, wordt niet gehaald. Een belangrijke deal waarbij de SLM een vliegtuig zou leasen is namelijk mislukt, meldt Starnieuws.

De SLM zou een Airbus A330-200 leasen van Global Knafaim leasecompany uit Israël. Dit gaat echter niet door. Volgens Starnieuws zou dat te maken hebben met financiële issues, maar ook ‘compliance’ oftewel de naleving van wet- en regelgeving.

De gesprekken voor het leasen waren in ver gevorderd stadium. Leo Brunswijk, een van de SLM commissarissen, had een maand geleden nog een meeting hierover met president Santokhi. De president werd daarbij door SLM toppers geïnformeerd over de financiële voordelen van het hebben van een eigen vliegtuig.

Brunswijk stelde toen dat er reeds contact is gemaakt met Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) om ervoor te zorgen dat deze kist aan de veiligheidsregels voldoet.