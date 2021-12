Neergeschoten verdachte van roof en verkrachting overleden

Tiopo S. alias Legalize is afgelopen week in het ziekenhuis overleden. Hij liep bij zijn aanhouding op 20 november een schotverwonding op.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) had Legalize die samen met drie anderen verdacht wordt van de beroving en verkrachting van een vrouw, aan de Bijlhoutweg aangehouden.

Legalize zat in een auto die werd klemgereden door de politiemannen. Hij stapte uit de wagen en sloeg op de vlucht. Er werden eerst waarschuwingsschoten gelost waarna gericht op de man is geschoten die geraakt werd in zijn zitvlak.

De verdachte, die niet aanspreekbaar was, werd met de ambulance vervoerd. Eerder was de politie ook op zoek naar hem in Para. Toen had een verkeerde persoon een schotverwonding opgelopen.

Bij de aanhouding van Legalize was een jachtgeweer aangetroffen. Hij zou die vermoedelijk bij een inbraak hebben gestolen.