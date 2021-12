Op wegdek gevallen bromfietser (50) volgende dag overleden

De man die afgelopen vrijdagavond op de Sir Winston Churchillweg in Suriname, met zijn bromfiets op het wegdek viel en niet aanspreekbaar was, is de volgende dag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de 50-jarige Jean-Paul Pawirodirjo, werkzaam bij de firma Kuldipsingh.

Het ongeval gebeurde rond 23.30u ter hoogte van Pacifico. Het vermoeden bestaat dat een viervoeter zijn pad doorkruiste, waardoor de man van zijn brom viel. Zijn collega’s, die niet ver van hem waren, schoten hem te hulp (foto) en alarmeerden de politie.

Er werd een ambulance ingeschakeld om de bromfietser die niet aanspreekbaar was, naar het ziekenhuis af te voeren. De volgende dag, op zaterdag 11 december, is hij daar overleden.

Zijn werkgever plaatste vanmorgen een rouwadvertentie in de krant en op Facebook: