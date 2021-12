VIDEO: Afscheid Roy Ristie, lichaam uitgezwaaid met muziek

In zijn woonwijk in Amsterdam Zuidoost hebben vrienden en buren vandaag Roy Ristie uitgezwaaid. De wagen met daarin zijn lichaam (foto) stopte voor zijn woonhuis en werd met muzikaal eerbetoon uitgezwaaid.

Ristie’s lichaam is inmiddels aangekomen in het mortuarium op Schiphol en vertrekt dinsdagochtend met de KLM naar Suriname alwaar hij op 18 december ter aarde zal worden besteld.

De keus voor zijn laatste rustplaats had hij nooit zelf uitgesproken. Zijn motto was dat hij geloofde in een ziel en dat de laatste rustplaats van zijn lichaam moest worden bepaald door wat -op dat moment- het handigst zou zijn voor zijn naasten. (tekst loopt door onder video)

Het uitvaartcentrum Zuidoost vormde zondag het decor van een 8 uur durend afscheid, met diverse culturele optredens en speeches.

Het bestaan van dit uitvaartcentrum Zuidoost is een van de vele verdiensten van Ristie voor Zuidoost. Tijdens zijn periode in de politiek maakte hij zich samen met andere raadsleden sterk voor een uitvaartcentrum dat ruimte biedt aan alle culturen en tradities die er in Zuidoost leven.

Na het openbaar afscheidsgedeelte vond er een tribute concert plaats dat een ode bracht aan zijn maatschappelijk leven.

De hele zondag werd georganiseerd door Roshnie Phoelsingh en Jessica Dikmoet. Het geheel was live te volgen op Salto televisie en online.