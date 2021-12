Bromfietser na val op wegdek niet aanspreekbaar

Aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname kwam deze bromfietser vrijdagavond met zijn brom op het wegdek te vallen. Het ongeval gebeurde rond 23.30u ter hoogte van Pacifico.

Zijn collega’s, die niet ver van hem waren, schoten hem te hulp en alarmeerden de politie. Er werd een ambulance ingeschakeld om de bromfietser, die niet aanspreekbaar was, naar het ziekenhuis af te voeren.

Het is nog niet duidelijk waardoor de man op het wegdek is komen te vallen. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.