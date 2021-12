Jongemannen op brom dood nadat ze geen voorrang verleenden

Het fatale verkeersongeval te Nickerie, waarbij de 17-jarige Mario Shewraj en de 21-jarige Raoel Maharajee afgelopen weekend kwamen te overlijden, vond plaats doordat de bestuurder van de brom geen voorrang verleende aan een auto. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bevestigd.

Het tweetal raakte in de late avond van zaterdag 11 december op de kruising van de Walther Hewitt- en de Skrivinankotistraat betrokken bij een aanrijding met een personenauto. Ze zijn in de ochtend van zondag 12 december in het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nickerie komen te overlijden.



Wetsdienaren van de Verkeersunit van Regio West die inspeelde op de melding van de aanrijding troffen partijen op voormelde locatie aan. De bromfietser en duorijder die zwaar lichamelijk letsels opliepen werden met de ambulance afgevoerd naar het MMC.

Beiden werden ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting, alwaar zij in de ochtend van 12 december het leven lieten.

Onderzoek wees uit dat de autobestuurder J.J. (33) over de Walther Hewittstraat reed, terwijl de bromfietser met duorijder over de Skrivimankotistraat reden. De bromfietser verleende daarbij geen voorrang aan de autobestuurder met als gevolg de aanrijding.

Het is vooralsnog niet duidelijk wie van de twee de bromfiets bestuurde. De autobestuurder die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol. De Verkeersunit van regio West is belast met het onderzoek van deze aanrijding.