Personeel en oud-werknemers Psychiatrisch Centrum onderscheiden

In het kader van de 125ste verjaardag van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is een groep oud-medewerkers en personeel van deze instelling gedecoreerd door president Santokhi. Elf personen zijn onderscheiden met de “Ere-medaille in zilver verbonden aan de Ere-orde van de palm” en 8 met de ere-medaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Palm.

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), in de volksmond beter bekend als LPI, kreeg deze naamsverandering in het jaar 2000 terwijl de instelling reeds 126 jaar geleden is opgericht met als taak, de verpleging en behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis.

“Het PCS is het enige ziekenhuis in zijn soort in ons land en als natie mogen wij dat koesteren en alles in het werk stellen om de continuïteit hiervan te waarborgen” stelt ons staatshoofd.

De inrichting is intussen uitgegroeid, tot een gecertificeerde ziekeninstelling en kenniscentrum. Dit is te danken aan voortrekkers die dit mogelijk hebben gemaakt en die zich op uitzonderlijke wijze, toegewijd en liefdevol, dienstbaar hebben gemaakt voor de medemens. Goed gemotiveerde Psychiaters, psychiatrisch-verpleegkundigen, ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters, allen met het hart op de juiste plaats, hebben een cruciale rol vervuld, in de ontwikkeling en bestaansgeschiedenis van het PCS, door zich dapper, vaardig en onvermoeibaar in te zetten.

Het PCS dient vaak ook tot steun op andere terreinen van de medische zorg en heeft, naast zijn reguliere werkzaamheden, ook ferme bijstand verleent aan de vaccinatiecampagne van het COVID-19 managementteam.

Met de Ereonderscheidingen en Ereorden aan deze medewerkers wordt tot uiting gebracht, hun bijzondere ijver en trouw aan de dag gelegd, bij het vervullen van hun plichten, op diverse niveaus binnen de inrichting, maar ook daarbuiten, belangeloos en steeds toegewijd. De president voegde hieraan nog toe dat “in één regel kan worden gezegd dat zij zich gedurende vele jaren, op uitzonderlijke wijze, verdienstelijk hebben gemaakt, jegens land en volk”. President Santokhi feliciteert de medewerkers voor hun noeste arbeid en drukt hen op het hart de, alleszins verdiende onderscheidingstekens, met trots te dragen, ook ter ere van de vele andere harde werkers van de instelling die ook lof verdienen, en wenst het Psychiatrisch Centrum Suriname nog vele Lustrumjaren toe, in dienstbaarheid aan de mens, in het algemeen, en de mens met een psychiatrische stoornis in het bijzonder.