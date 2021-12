VIDEO: Vp Brunswijk stapt uit auto om zich te oriënteren bij aanrijding

Bij een aanrijding in het centrum van Paramaribo is de vice-president (vp) van Suriname, Ronnie Brunswijk, uit zijn auto gestapt om zich te oriënteren wat er zich heeft afgespeeld. Dat blijkt uit onderstaande beelden die gedeeld worden via social media.

De vp reed langs in zijn auto en volgauto’s. Aan de andere kant van de weg, op de kruising Saramacca- en Zwartenhovenbrugstraat, was er aanrijding. Op de beelden is te zien dat de auto van de vp stopt en Brunswijk direct uitstapt en gebaart naar de betrokkenen.

Bekijk de beelden van Farhad Jahangier.: