Een graafmachine en sleepwagen werden vanmiddag ingezet, om een een vuilniswagen uit de goot aan de Pierpontweg in Suriname te halen.

De vuilniswagen belandde gistermiddag in de goot langs de weg. Hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk. Manschappen van EBS en de politie zijn ook ter plaatse om de nodige assistentie te verlenen.