Drukte in de binnenstad vanwege verhoogde verkeerscontroles

Het was zaterdagavond druk in de binnenstad van Paramaribo. Aan de Keizerstraat ter hoogte van Mac Donalds was er sprake van filevorming. Dit vanwege verhoogde verkeerscontroles door de Surinaamse politie.

Het Korps Politie Suriname had afgelopen donderdag laten weten dat zij in het kader van de veiligheid op de openbare wegen, de handhaving van de verkeerswetgeving zal opvoeren.

De controle in de binnenstad, die in de avonduren wordt uitgevoerd, is een van de verhoogde verkeerscontroles die de komende tijd worden uitgevoerd.