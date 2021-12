Onderwijzer (33) vast om verdenking aanranding leerlinge basisschool

De 33-jarige onderwijzer S.B. werd onlangs aangehouden en in verzekering gesteld door de Jeugdpolitie in Suriname. De verdachte geeft les op een basisschool en zou op heterdaad zijn betrapt bij het wegrijden met een leerlinge, na een afspraak met haar te hebben gemaakt.

De zaak kwam aan het rollen toen een leerling alarm sloeg en het schoolhoofd in kennis stelde. De politie werd vervolgens ingelicht, waarna zij de informatie uit werkte. Op het moment dat de minderjarige leerling in het voertuig van S.B. stapte en hij wegreed werd de auto in de directe omgeving van de school klemgereden.

Daarna werd de verdachte in de boeien geslagen en naar het bureau afgevoerd ter voorgeleiding. Volgens de Surinaamse politie die de aanhouding van S.B. bevestigd, is de verdachte reeds een maand aangehouden en in verzekering gesteld.

Dat de man volgens een bericht van nieuwssite SUN bij een pension zou zijn aangehouden, berust volgens de politie niet op waarheid.

De verdachte werd op verdenking van feitelijke aanranding, misbruik van gezag, onttrekking minderjarige van wettig gezag en verbergen van minderjarige in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.