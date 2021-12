Buurtbewoners Geysvlietsteeg pakken ontwateringsproblemen zelf aan

De wateroverlastproblemen van de Geysvlietsteeg in het ressort Latour worden zelf aangepakt door de bewoners uit de buurt, in samenwerking met afdeling Ontwateringswerking van het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname.

OW-minister Riad Nurmohamed bracht onlangs een bezoek aan de Geysvlietweg en de Latourweg en sprak met de buurtbewoners hierover. De bewindsman is enorm ingenomen dat de buurtbewoners de ontwateringsproblemen zelf aanpakken en waar nodig hulp vragen aan het ministerie.

Tijdens het veldbezoek van de minister is ook geconstateerd dat winkeliers hun vuil dagelijks langs de weg plaatsen. Dit brengt met zich mee dat honden en zwervers de zakken blijven scheuren en uiteindelijk een troep van afval overblijft. Hierdoor belandt het vuil dat uit een groot deel bestaat uit petflessen, blikken en plasticzakken, in de rioleringen en vervolgens lozingen verstopt raken met alle gevolgen van dien.

De Surinaamse bewindsman roept de winkeliers op om extra vuilnistonnen de plaatsen voor hun winkels en dit enkel op de ophaaldagen aan te bieden. Buurtbewoner Dennis Snip die namens de andere buurtbewoners sprak is de OW-minister bijzonder dankbaar voor zijn snelle reactie en ondersteuning. Snip heeft met de buurtbewoners gesproken en geld ingezameld om de ontwateringsproblemen in de buurt aan de pakken.

De buurtbewoners hebben een mini-graafmachine ingehuurd. Minister Riad Nurmohamed gaf verder aan dat andere burgers dit als voorbeeld kunnen meenemen om ook mee te helpen de problemen in eigen omgeving zelf aan te pakken.