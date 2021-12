Bloemenhulde bij plek waar 39 jaar geleden 15 mannen zijn doodgeschoten

De Stichting 8 December 1982 brengt op woensdag 8 december om 12.00 uur een bloemenhulde bij het nationaal monument Bastion Veere – 8 december 1982. Het monument staat op de plek waar 39 jaar geleden 15 mannen zijn doodgeschoten. Een indrukwekkend deel van het monument wordt gevormd door de Muur van de Herinnering: de muur van het Fort waar de kogelinslagen te zien zijn.

Herdenkingen dienen niet alleen als herinnering aan het verleden, maar vooral om alertheid en bewustzijn te vergroten, zodat ernstige en gruwelijke schendingen van mensenrechten in de toekomst niet herhaald worden.

Het monument is in 2009 opgericht als blijvende nagedachtenis van de 15 helden van de democratie, die zonder vorm van proces op 8 december 1982 in Bastion Veere van Fort Zeelandia zijn vermoord.

“Het democratisch Suriname waar we nu in leven met alle vrijheden en rechten hebben we vooral te danken aan de strijd die deze mannen hebben gevoerd”, stelt de stichting.

Datum: woensdag 8 december 2021

Inloop: 11:30u

Tijd: 12:00u

Locatie: Fort Zeelandia

De bloemenhulde is ook live te volgen hier via Facebook.