Vrouw krijgt groot bedrag op rekening door fout en neemt alles op

Een 35-jarige vrouw in Suriname is afgelopen weekend aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld door de politie. Volgens de politie heeft de vrouw genaamd Dionne W. een groot geldbedrag, welk door een administratieve fout naar haar rekening was overgemaakt, ten eigen bate aangewend.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een bedrag van meer dan SRD 300.000, dat bestemd was voor de rekening van een districtsfonds. Nadat de vrouw ontdekte dat het bedrag op haar rekening was overgemaakt, zou ze het meteen hebben opgenomen.

In belang van het onderzoek werd Dionne opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de vrouw met het geld heeft gedaan.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.