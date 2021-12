‘Infiltratie vanuit georganiseerde criminaliteit in leger zal worden uitgeroeid’

De Surinaamse minister van Defensie, Krishna Mathoera, heeft vandaag benadrukt dat er geen plek voor de georganiseerde criminaliteit is in het Nationaal Leger (NL). Dit naar aanleiding van de arrestatie van een officier van het NL zaterdagavond, na de vondst van ruim 500 kg cocaïne in de auto die hij bestuurde.

Het ministerie van Defensie heeft de aanhouding van de officier, die inmiddels door de Militaire Politie in verzekering is gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen, maandag bevestigd. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie

Volgens de bewindsvrouw heeft de samenleving niets aan een leger waarbij officieren betrokken zijn bij de georganiseerde criminaliteit. “Het past niet binnen hun beroepsethiek en is ook niet de eed die zij hebben afgelegd. Zij moeten de samenleving juist naar eer en geweten dienen”, aldus de minister.

Deze mogelijke infiltratie vanuit de georganiseerde criminaliteit zal met man en macht worden uitgeroeid. Inmiddels heeft de defensieorganisatie maatregelen getroffen tegen een andere legerofficier tegen wie de justitiële autoriteiten de opsporing en aanhouding hebben gelast voor zijn mogelijke betrokkenheid in de Tafelberg-drugszaak in april.

Deze officier is ontslagen en maakt geen deel meer uit van het leger. Volgens minister Mathoera zijn de straffen van de krijgstucht, oftewel de interne gedragsregels binnen de strijdkrachten, op alle militairen, ongeacht hun rang, gelijkelijk van toepassing.