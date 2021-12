Man valt dood op erf

Een man is maandagavond dood gevallen op zijn erf in het district Wanica. De doodsoorzaak is niet bekend.



De man woonde alleen. Vermoedelijk was hij bezig te werken in zijn tuin toen hij neerviel. Een voorbijganger zag de man liggen en haalde de buren erbij.



De politie werd ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek. Een arts werd erbij gehaald die de dood vaststelde.

