Conservation International Suriname naar conferentie in Zwitserland

Conservation International Suriname (CI-S) doet van 6 tot 7 december mee aan de NOAH Zurich hybride conferentie in Zwitserland. Daarbij komen jaarlijks meer dan 300 investeerders bij elkaar om initiatieven voor duurzaamheid te ondersteunen. Doordat de conferentie een hybride (online en in-person) karakter heeft is die ook toegankelijk voor grotere groepen mensen.

Het is de missie van NOAH om de beste initiatieven voor duurzaamheid samen te brengen, waarbij dit jaar Digitaal, Duurzaam en Winstgevend de trefwoorden zijn. In die context komen dan alle aspecten van duurzaamheid aan bod. Het is een perfecte line-up van ook institutionele investeerders die de meest impactvolle en veelbelovende startups ontmoeten die het milieu en gezonde ecosystemen ondersteunen.

Conservation International Suriname is gevraagd om mee te doen aan dit prestigieuze invite-only event en zal daarbij het accent leggen op het werk van de organisatie dat gericht is op het beschermen van de biodiversiteit in Suriname ten behoeve van alle Surinamers en de rest van de wereld.

Suriname is het groenste land ter wereld en herbergt ongeëvenaarde natuurlijke hulpbronnen en een wereldwijd belangrijke biodiversiteit. Door haar projecten in het diverse gebieden in het binnenland van Suriname werkt de organisatie aan het behoud van natuurlijk kapitaal, het fundament van de sociaaleconomische ontwikkeling.

Met de participatie aan dit evenement krijgen CI-S en ook Suriname een internationaal podium om gerenommeerde investeerders met een ‘groene agenda’ aan te trekken die kunnen bijdragen aan deze voor de wereld belangrijke doelstelling. NOAH Zurich zegt niet voor niets ‘we have only one climate’.

Directeur CI-S John Goedschalk houdt op 6 december zijn presentatie.