Notoire dief met kruiwagen vol spullen aangehouden

Surveillerende wetsdienaren van het politiebureau Livorno hebben in de vroege ochtend van dinsdag 30 november aan de verlengde Latourweg de 25-jarige Furjel V. aangehouden. Deze verdachte die een kruiwagen voortduwde, zette het op een lopen bij het zien van de politie. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Bij de politieambtenaren rees direct het vermoeden dat de kruiwagen van diefstal afkomstig moest zijn. De achtervolging werd ingezet en ter hoogte van de Watradagoestraat gelukte het de politie de verdachte aan te houden. Aangezien Furjel het strafbaar feit in het ressort Latour heeft gepleegd, werd hij overgedragen aan de politie van het bureau Latour.

De verdachte bleek een bekende van de politie te zijn. In de kruiwagen werden onder andere aangetroffen en in beslag genomen PVC buizen met koperen elektrische kabels, waterleidingbuizen, een hydrofoor drukschakelaar, een hamer en een gereedschap waarmee er inbraken in woningen worden gepleegd.

Furjel bekende de goederen uit een woning aan de Frederikshoopweg te hebben buit gemaakt. Op zijn aanwijzing werd het adres aangedaan en deed de benadeelde later op de dag aangifte van de diefstal. Volgens verklaring van de aangeefster zijn er bij de diefstal ook nog 5 pakken cement en een hydrofoor weggenomen.

De verdachte is hangende het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. De in beslag genomen goederen werden afgestaan aan de rechtmatige eigenares meldt de politie.