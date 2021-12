Surinaamse delegatie ontmoet leiding P&O maritime logistics

President Santokhi heeft in Dubai een ontmoeting gehad met de leiding van P&O maritime logistics, een dochteronderneming van DP World. Het bedrijf heeft een presentatie verzorgd voor de regeringsdelegatie die afgelopen week daar was.

P&O maritime logistics is een wereldwijde organisatie met meer dan 400 schepen en vestigingen in zes continenten. Logistics is een van de sleutelfactoren om succes in de offshore te garanderen. Een goede aanpak van de offshore kan ervoor zorgen dat de inkomsten hieruit duidelijk terug te zien zijn bij de bevolking. ‘Make it right from the beginning’. Met deze gedachte in mind is het noodzakelijk goed geïnformeerd te zijn om een juiste en duidelijke richting te bepaling.

‘Build local knowledge base trough training and monitoring’. Dat was een van de speerpunten tijdens de presentatie. Aangezien president Chandrikapersad Santokhi een grote voorvechter is van maximaal gebruik van local content, sluit dit uitgangspunt naadloos aan bij de Surinaamse ontwikkelingsvisie. Tijdens deze meeting heeft Suriname ook gelijk aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor investeerders. Specifiek met betrekking tot het baggerproject welke ervoor moet zorgen dat de productiekosten dalen en de transportcapaciteit toeneemt.

Op de vraag aan P&O Maritime Logistics waarom zij nu willen investeren komt een vrij helder antwoord; vanwege onze toekomstperspectieven en onderliggende macro-economische omstandigheden zijn wij als natie gegarandeerd van omzet vanwege gebruik van de port. Investeren in Suriname is hierdoor een doordachte logische stap voor deze groep. Ook dit mag worden gezien als een groot Dubai trip rendement, zoals het hoort te zijn. “Wij hebben een bijzonder uitgestrekte economische zone op zee. Onze blauwe economie is bijzonder veelbelovend”. Voor de president is van uitermate belang om de juiste richting te kiezen bij het ontwikkelen van deze tak van onze economie.

Ook de gesprekken met lokale vliegmaatschappijen nopen tot tevredenheid. Suriname is hiermee een stap dichterbij om de strategische hub-functie in de wereld in te nemen. De geplande bruggen over de Corantijn- en de Marowijnerivier passen hier naadloos in. Het principe van design, build and operate zal hierbij worden toegepast. Ook dit vond zijn weerslag bij lokale investeerders waardoor ook op dit vlak kan worden gesproken van verhoogd rendement van deze Dubai trip.