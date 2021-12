Kenny B over Marron expositie: “Ik herken mij zelf in alles wat ik hier zie”

“Dit zijn mijn voorouders. Ik herken mij zelf in alles wat ik hier zie!” Dat zegt Kenneth Bron, beter bekend als Kenny B als hij rond loopt op de expositie met foto’s en films van Marrons in Oost Suriname. De tentoonstelling is tot 9 januari 2022 te zien in het Utrechts Archief en gaat daarna rondreizen. Verslaggever Sam Jones was bij de informele opening en maakte bovenstaande sfeer impressie.

‘Verborgen koloniaal erfgoed, terug naar het Volk’ is de veel zeggende titel van een marron expositie. Op deze rondreizende tentoonstelling zijn voor de eerste keer historische foto’s en films van Aukaners te zien. De tentoonstelling is een initiatief is van de marron-organisatie Wooko Makandie in Nederland. In samenwerking met het Nationaal Archief en Het Utrechts Archief zijn beelden te zien van Aukaners uit de jaren ’50 en ’60 uit verschillende collecties, onder meer van bioloog Con Brunijng en van de Evangelische Broedergemeente Zeist. Via een bijbehorend ‘crowdsourcingsproject’ worden verhalen uit de Surinaams-Aukaanse gemeenschap vastgelegd.

De foto’s en film brengen het leven van de Aukaanse Marrons in beeld. Zij stammen af van voorouders die ontsnapt waren aan slavernij en bouwden voornamelijk in het Oost Surinaamse binnenlanden een bestaan op. De tentoonstelling is onderdeel van een project om het erfgoed van de Aukaanse Marrons en andere Surinaamse bevolkingsgroepen te bewaren en vast te leggen. De foto’s laten zien hoe de Marrons in de 20ste eeuw te maken kregen met wetenschappers en zendelingen. Op de tentoonstelling worden deze zwart-wit foto’s op een kleurrijke manier gepresenteerd: het zijn zwart-wit beelden met een kleurige lijst van traditionele pangi’s er om heen.

De foto’s waren tot nu toe verborgen in de archieven in Nederland. Door digitalisering ervan worden ze nu toegankelijk. Daarnaast is het de bedoeling dat er verhalen verzameld worden aan de hand van wat bezoekers nog herkennen of weten. Hiermee wordt dit erfgoed bewaard voor toekomstige generaties. De fototentoonstelling – die ook on line komt – is tot en met 9 januari 2022 te zien in het Utrechts Archief en reist daarna door naar Amsterdam, Tilburg en Suriname.