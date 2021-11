Een medewerker van een commerciële bank in Suriname is afgelopen week aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering door de politie.

Waterkant verneemt verneemt dat er aangifte tegen de medewerker werd gedaan nadat gebleken is dat hij geldbedragen van cliënten zonder hun toestemming had opgenomen.

Een van de benadeelde ontbreekt een groot geldsbedrag in vreemde valuta. De aangifte werd opgenomen waarna een onderzoek werd ingesteld.

Het onderzoek is in volle gang.