31-jarige Gordon Boldewijn overleden bij verkeersongeval op weg naar Reeberg

De autobestuurder die in de avond van zondag 28 november bij een verkeersongeval op de weg naar Reeberg is overleden, is de 31-jarige Gordon Boldewijn. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag officieel laten weten. Zijn werkgever DP World plaatste vandaag bovenstaande foto op hun Facebook pagina en gaf aan diep geschokt te zijn door het tragisch overlijden van Gordon.

De politie van het bureau Lelydorp deed na de melding van het verkeersongeval de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen was Gordon die bekneld zat in het voertuig, reeds door omstanders uit de auto gehaald. Het slachtoffer vertoonde geen teken van leven meer.

De wetsdienaren constateerden dat de autobestuurder met vijf inzittenden over voornoemde weg reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Helena Christinaweg gaande naar de richting van de Javaweg. Ter hoogte van de openbare school verloor Gordon die vermoedelijk met een vrij hoge snelheid reed de controle over de besturing van zijn voertuig.

Hij belandde op de andere rijhelft van de weg, kwam op de berm terecht, waarbij de auto over de kop sloeg en gedeeltelijk in de langs de weg lopende goot terechtkwam. Met behulp van omstanders werden de bestuurder en de inzittenden uit het voertuig gehaald.

Twee inzittenden raakten gewond en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn de gewonden heengezonden. De materiƫele schade aan de auto is aanzienlijk en is ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van Gordon is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden, meldt de politie.