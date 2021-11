Beginnende brand bij handelszaak Koningstraat tijdig geblust

Een beginnende brand bij Revas aan de Koningstraat is vandaag tijdig geblust. De brand is ontstaan als gevolg van een kortsluiting.

Bij de brandweer was 9.17 uur melding gedaan van een woningbrand. De brandweerlieden van de posten Gemenelandsweg en Toekomstweg rukten uit. Bij aankomst hoefden zij geen bluswerkzaamheden te verrichten.

De eigenaar had samen met anderen de brand reeds geblust. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. 

Buurtbewoner Robby zegt aan onze reporter dat een ramp is voorkomen. “Met alle verf en pvc-schroten dat in het gebouw opgeslagen is, hadden we zeker een aantal panden in de straat verloren als het vuur zich snel had verspreid”.