Suriname neemt deel aan marineoperatie tegen drugshandel

Suriname heeft onlangs meegedaan aan Operatie Orion, een marineoperatie tegen de drugshandel. Tijdens de achtste fase van deze operatie hebben militairen en politie uit meer dan veertig landen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika 145,3 ton cocaïne in beslag genomen. Dat meldt persbureau Reuters.

Het is de grootste partij cocaïne die tijdens de operatie in beslag is genomen. In oktober en november van dit jaar zijn 49 schepen, 6 onderzeeërs en 3 vliegtuigen stilgelegd. Ook zijn circa 575 personen van verschillende nationaliteiten opgepakt. Behalve cocaïne is ook 66 ton marihuana onderschept.

Naast de Surinaamse inbreng hebben onder meer Argentinië, Belize en Frankrijk deelgenomen aan deze operatie.