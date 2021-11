Oud-granman Ashongo Alalaparoe wordt maandag op traditionele wijze begraven

De voormalige Trio-granman, Ashongo Alalaparoe, wordt maandag 29 november begraven in Kwamalasamutu in Zuid-Suriname. Hij overleed afgelopen zondag als gevolg van Covid-19. Alalaparoe was van 1997 tot 2021 het grootopperhoofd van de Trio-Inheemsen en droeg in september het granmanschap over aan kleinzoon Jimmy Toeroemang.

De singi neti wordt zaterdagavond gehouden bij het districtscommissariaat van Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat. Granman Toeroemang doet een beroep op eenieder die aanwezig zal zijn bij de rouwdienst om de mohana-regels in acht te nemen. Mohana wil zeggen: mond/neuskap op, handen ontsmetten en tenminste 1,5m afstand houden.

De mohana regels zullen ook gelden op maandag 29 november bij het afscheid van 9.00-10.00 uur in het rouwcentrum van Poese aan de Draibatrastraat te Livorno. Om 11uur vertrekt de lijkkist vanuit Zorg en Hoop en in de middag vindt de begrafenis plaats in Kwamalasamutu.

De verwachting is dat dorpshoofden van de zuidelijke dorpen en vicepresident Ronnie Brunswijk aanwezig zullen zijn bij de begrafenis.

Alalaparoe zal op traditionele wijze gebracht worden naar zijn laatste rustplaats, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).