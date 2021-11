VIDEO: President bezoek paviljoen Suriname op Expo Dubai

De Surinaamse president Santokhi heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het paviljoen van Suriname op de wereldtentoonstelling Expo in Dubai.

De president is in Dubai op uitnodiging vanwege de herdenking van Suriname’s National Day. In verband hiermee hield het staatshoofd een toespraak waarin hij investeerders opriep om naar ons land te komen.

Ook waren er culturele optredens. Bekijk een filmpje van het bezoek aan het paviljoen hier:

De hele ceremonie is hier terug te zien:

Op de wereldtentoonstelling Expo die momenteel in Dubai wordt gehouden is er frequent speciale aandacht voor deelnemende landen onder meer vanwege hun ‘National Day’.Vanwege Suriname’s nationale feestdag in verband met de onafhankelijkheid (Srefidensi) staat ons land vandaag, zaterdag 27 november, in de spotlight op Expo 2020.

De dag is begonnen met een optocht, een parade waarbij de diversiteit van de wereld wordt uitgedragen en daar deed Suriname ook aan mee: