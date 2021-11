Een 23-jarige Nederlandse vrouw is woensdag met iets meer dan 3 kilo cocaïne in haar bezit aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname.

De drugs waren verstopt in de reiskoffer van de passagier die op vertrek naar Nederland stond. Bij een controle viel zij door de mand.

De vrouw verklaart niet te weten hoe de drugs in haar bagage zijn beland.

De drugs werden in beslag genomen en de jonge vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.