Film Shabu bekroond met IDFA Award voor ‘Best Youth Film’

Op het International Documentary Festival Amsterdam 2021 is Shabu gisteren bekroond met de IDFA Award for Best Youth Film en een geldprijs van vijfduizend euro.

Cinema Delicatessen brengt de film van Shamira Raphaëla op 17 februari 2022 uit in de bioscopen. Shabu is daarmee ook de eerste lange jeugddocumentaire die in de bioscopen wordt uitgebracht.

De veertienjarige Shabu is een lieve, creatieve, street smart jongen uit Rotterdam-Zuid. Nadat hij bij een joyride de auto van zijn oma total loss heeft gereden, is zijn hele familie boos op hem. Hij heeft een zomer de tijd om het goed te maken, voordat zijn oma terugkomt van vakantie in Suriname.

Zijn moeder stelt voor dat hij ijslolly’s gaat verkopen om met de opbrengsten de schade te betalen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Dus bedenkt hij een andere oplossing waarbij hij de aantrekkelijke zaken van de zwoele zomer, zijn muzikale talent én geld verdienen kan combineren. Zou het lukken om zijn familie, maar vooral zijn oma, weer trots te maken?

“Ik ben een kleine jongen uit Peperklip”, zo omschrijft Shabu zichzelf. Hij verwijst daarbij naar het beroemde (en beruchte) gebouw in Rotterdam-Zuid waarin hij opgroeit. Het levendige verhaal en de speelse montage van de film zetten de tegenstellingen van het puberleven extra aan: ongepolijst als het leven rauw is, en een beetje opgepoetst wanneer het moet blinken. Een grappige en ontroerende film over een jongen die groter lijkt dan hij is, en over verantwoordelijkheid nemen voor je daden.