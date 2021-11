Leerkrachten krijgen tools aangereikt tijdens ‘training for learning’

‘Training for learning’ is het thema geweest van een training, die is verzorgd aan leerkrachten van de basisschool. Deze training is uitgevoerd in het kader van onderwijsvernieuwingen, waarbij onderwijsgevenden tools hebben gekregen in verband met deskundigheidsbevordering en waarbinnen aandacht is besteed aan het omgaan met leerstofachterstanden ten gevolge van de COVID-situatie.

Directeur Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), mw. Gracia Valies-Ormskirk, heeft bij de opening van de tweedaagse trainingssessie op maandag 22 november 2021 aangegeven, dat de bedoeling van de twee dagen is om van en met elkaar te leren.

Deze training is in overleg met Suriname Global Village i.o. (worldwide) onder leiding van de heer John Ritfeld uitgevoerd en verzorgd door dr. Maritha Purperhart in de vergaderzaal van het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI). Dr. Purperhart woont en werkt in de Verenigde Staten van Amerika. Zij is consultant en houdt zich onder andere bezig met schoolmanagement, verder is ze ook directeur van een basisschool. “Kinderen moeten in een veilige omgeving leren. Wat je verwacht moet je onderwijzen en alle leerlingen moeten op dezelfde manier behandeld worden,” herinnerde zij de leerkrachten.

Tijdens de training is het geheugen van de leerkrachten opgefrist. Kinderen leren op verschillende niveaus. Daarom hebben de onderwijsgevenden handvatten gekregen om de les interessanter te maken. Er is aandacht besteed aan leesstrategieën en oefenen hoe deze strategieën aan te leren. Ook aan gedifferentieerde instructies ten behoeve van het invullen van de gaps na COVID-19.

Verder is gesproken over de vier componenten van een les, want in de klas hebben leerkrachten te maken met verschillende soorten karakters. Zij krijgen ook te maken met passieve leerlingen. Daarom moet tijdens de les aandacht worden besteed aan het luisteren, nadenken, spreken en schrijven.

Ook voor de verschillende karakters waar leerkrachten in de klas mee geconfronteerd worden, zijn diverse manieren van aanpak besproken. Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden toegepast bij leerlingen die bijvoorbeeld druk zijn in de klas. Veelal worden zulke kinderen de klas uitgezet. “Het uit de klas zetten van deze leerlingen is niet de oplossing. Geef zulke kinderen opdrachten om uit te voeren, zodat zij zich belangrijk voelen,” zei Purperhart.