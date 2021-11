De South Dakota National Guard (SDNG) in de Verenigde Staten (VS) is ingenomen met de hechte relatie die al 15 jaar wordt onderhouden met Suriname. Deze samenwerking wordt volgens generaal-majoor Jeffrey Marlette voortgezet.

Generaal-Majoor Marlette, adjudant-generaal van de SDNG, is aan het hoofd van een hoge militaire delegatie uit de VS op werkbezoek in Suriname. De delegatie heeft dinsdagochtend haar opwachting gemaakt bij defensieminister Krishna Mathoera. Het doel van dit bezoek was om het programma van de South Dakota State Partnership voor het fiscaal jaar 2022 te bespreken.

Het South Dakota-Suriname partnerschap omvat niet alleen gezamenlijke militaire uitwisselingen, maar ook humanitaire activiteiten, waaronder gratis medische en tandheelkundige diensten, renovatie van gebouwen en informatie-uitwisseling over noodhulp na rampen en noodoperaties.

Afgelopen maanden is de relatie tussen Suriname en partner VS versterkt. Bezoeken op het hoogste niveau zijn onderdeel van de internationale samenwerking en benadrukken de belangrijkheid ervan. Zo was admiraal Keith Davids, commandant van de Special Operations Command South (SOCSSouth) vorige week ook op werkbezoek bij het ministerie. Eerder dit jaar waren er bezoeken van de admiraals Craig Faller en Yvette Davids van de USSouthcom.

De delegatie van de SDNG bestaat verder uit Brigadier General Edwin Vanderwolde (Director of the Joint Staff) Colonel Jeffrey Norris, (State Partnership Program Director) Lieutenant Colonel Stephen Sewell III (State Partnership Program Coordinator) State Command Sergeant Major Patrick Couser (Senior Enlisted Leader) en Sergeant First Class Mike Beck (PAO Specialist).