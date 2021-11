Telefoondief opgepakt na tip, ook heler aangehouden

De Surinaamse politie heeft woensdagochtend een man in het ressort Santodorp aangehouden, die verdacht wordt van het stelen van een mobiele telefoon. Ook een heler werd diezelfde dag door de politie meegenomen naar het bureau.

De verdachte A.S. werd woensdag door leden van Surveillance Midden aangehouden aan de Samenwerkingweg in Suriname. Twee weken geleden werd aangifte tegen deze verdachte gedaan.

Gisteren ging de politie op onderzoek uit na een tip te hebben gehad, waarna de verdachte op zijn woonadres werd aangehouden en voor onderzoek werd overgedragen aan de collega’s van Santodorp.

Gaande het onderzoek werd ook de heler M.V. uren later bij een cellshop in Latour aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het is vooralsnog onduidelijk of de gestolen telefoon bij deze heler is aangetroffen.

De politie van Santodorp heeft de zaak in verder onderzoek.