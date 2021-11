Succesvolle vijftiende kinderhartchirurgie missie in Suriname

Van 6 tot en met 20 november 2021 is een team van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC in Suriname geweest voor de vijftiende kinderhartchirurgie missie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het team onder leiding van kinderhartchirurg Dave Koolbergen, bestond verder uit een kindercardioloog, kinderanesthesiologen, een kinderintensivist, operatieassistenten, een perfusionist en kinder-IC-verpleegkundigen. Samen met het Surinaams team is aan 15 kinderen met een hartaandoening een betere toekomst geboden.

Het streven is om jaarlijks een kinderhartmissie in Suriname te hebben. Vanwege de covid-19 pandemie heeft de missie vorig jaar geen voortgang kunnen vinden. Een aantal kinderen moest hierdoor noodgedwongen in Columbia geholpen worden. Deze missie was dan ook dringend noodzakelijk.

Het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) heeft ondanks de moeilijke tijden in de zorg in Nederland, ruimte gegeven om dit vrij groot team af te laten reizen om het Surinaamse kind met een hartafwijking te helpen.

Opereren in Suriname heeft als belangrijkste voordeel dat de kinderen kunnen herstellen in hun vertrouwde omgeving. Vanwege de jarenlange ervaring van zowel Nederlandse als Surinaamse zijde, en de reeds aanwezige faciliteiten ten behoeve van de volwassen hartchirurgie, durft het team ook steeds moeilijkere operaties aan. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen in Suriname geholpen worden en hoeven steeds minder kinderen vor behandeling weggestuurd te worden.

Het streven is om in 2022 twee kinderhartchirurgie missies te hebben zodat de ontstane achterstand ingelopen kan worden.

Het AZP is de leiding van het CAHAL, het kinderhartchirurgie team, het personeel dat heeft meegeholpen bij deze missie en alle overige personen en instanties die een bijdrage hebben geleverd, bijzonder dankvoor voor hun inzet die heeft geleid tot een succesvolle vijftiende kinderhartmissie.