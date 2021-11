Aangehouden verdachte blijkt ook zangvogel te hebben gestolen

De 45-jarige verdachte Wilgo A. die meermalen op zijn woonadres en op plaatsen waar hij zich ophield werd opgespoord, is vorige week dinsdag door een politieambtenaar die tewerkgesteld is op het politiebureau Latour aan de Bocusweg gesignaleerd en aangehouden.

Wilgo wordt ervan verdacht samen met twee kompanen in de maand september 2021 goederen te hebben weggenomen op het bedrijfsterrein van ARTKO aan de Martin Luther Kingweg. Eén van zijn kompanen Steven T. alias ‘Papietje’ is daags na de diefstal door de politie aangehouden en ingesloten.

De goederen zijn echter nog niet achterhaald. De derde verdachte die bekend staat als ene ‘Black’ is nog voortvluchtig. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning van Wilgo, werden een HDMI-kabel en twee pakken elektriciteitskabelclipjes aangetroffen en in beslag genomen. Hij hield de wetsdienaren voor dat deze goederen aan hem toebehoren, maar hij kon echter geen bescheiden overleggen.

Uit de administratie bleek ook nog dat deze verdachte in de maand augustus 2021 een Picolet zangvogel aan de Mericoweg heeft weggenomen. De benadeelde deed van dit gepleegd strafbaar feit aangifte tegen Wilgo. Volgens verklaring van deze benadeelde hing de zangvogel met de behorende kooi op zijn balkon, toen het werd weggenomen door Wilgo die voorbij zijn woning liep.

De zangvogel dief is positief herkend door de benadeelde. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Wilgo door de politie in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.