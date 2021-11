Jongeman wil vermeende dief kappen, politie lost waarschuwingsschot

De politie in Suriname heeft zondag een waarschuwingsschot moeten lossen, toen een jongeman dreigde een andere man na een achtervolging te kappen. De jongeman was woest omdat de man vermoedelijk de zijspiegels van zijn auto in Paramaribo zou hebben gestolen.

Toen de benadeelde de diefstal ontdekte en de verdachte in een auto wegreed, zette hij de achtervolging in. Bij deze achtervolging kwamen ze in Wanica terecht.

Op enig moment verloor de verdachte de controle over het stuur en ramde een schutting. De boze benadeelde stapte uit zijn auto met een houwer en hakte meerdere keren in op het voertuig van de vermeende dief.

Het heeft maar een haartje gescheeld of hij had de man ook nog gekapt.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en wist dit te voorkomen. Een van de politiemannen moest hiervoor een waarschuwingsschot lossen. Uiteindelijk werden beide mannen naar het politiebureau overgebracht.