Nederlandse militairen doen mee aan Srefidensi parade in Suriname

Voor het eerst sinds 2010 heeft een Nederlands marineschip Suriname bezocht. Vrijdagavond meerde het logistieke ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan van de Koninklijke Marine af in de Nieuwe Haven.

Het schip en haar bemanning werden feestelijk onthaald door de muzikanten van het Surinaamse Militaire Kapel, met de instrumenten die zij geschonken kregen door Nederland (foto).

De Nederlandse militairen zullen tezamen met de Surinaamse Kustwacht en het Surinaams Nationaal Leger nautische en technische kennis delen. Ook zullen Nederlandse militairen deze week weer deelnemen aan de militaire parade in Paramaribo, in verband met Srefidensi. Dat heeft kapitein Saminna van den Bulk in gesprek met het ANP bevestigd.

Het bezoek van de Nederlanders is een van de eerste stappen in de hernieuwde militaire samenwerking tussen beide landen. April dit jaar bezocht toenmalig Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten Suriname, waar zij samen met haar Surinaamse collega een intentieverklaring tekende.

Afgesproken werd dat Nederland de Surinaamse krijgsmacht ondersteunt bij het opleiden en trainen van het militaire kader. Daarnaast wordt momenteel verkend of de Nederlandse jungletraining in Suriname volgend jaar hervat kan worden.