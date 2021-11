Minister opent LVV kantoor te Apoera

Afgelopen weekend is er te Apoera een kantoor van het ministerie van Landbouw Veeteeld en Visserij geopend. De opening vond plaats door de minister van LVV, Parmanand Sewdien en de districtscommissaris van Kabalebo, Josta Lewis.

De opening geschiedde door het onthullen van een naambord en het knippen van een lint. Verder werd ook een citrusboom geplant op het terrein waar dit kantoor is gevestigd.Agrariërs kunnen in de toekomst plaatselijk terecht voor de problemen binnen deze sector. Met de opzet van dit kantoor kan deze groep begeleid worden, waardoor met name de landbouw een boost kan krijgen.

Tijdens haar spreekbeurt feliciteerde de burgermoeder de gemeenschap met de komst van het kantoor. Zij gaf aan dat het een primeur is voor het gebied en dit een stap is in de verdere ontwikkeling van ons geliefd gebied.

De minister gaf een korte uitzet over de plannen van zijn ministerie voor Kabalebo. Hij benadrukte dat met het oog op de dreigende voedselschaarste wereldwijd nog meer gekeken zal moeten worden op welke manieren wij kunnen inspelen op dit probleem.

Er zullen trainingen verzorgd worden aan agrariërs en verder zal er worden nagegaan welke producten verder in het gebied gecultiveerd kunnen worden.

Verder beloofde de minister ook in te komen met machines en ander gereedschap op een later tijdstip.

In het kader van de Wereldvoeseldag op 16 oktober jongstleden werden enkele landbouwers in het gebied gehulidigd. Zij mochten van de minister een plakaat in ontvangst nemen en een citrusplantje. Dit als waardering voor hun bijdrage aan de productie van voedsel voor de gemeenschap.

Ook de districtscommissaris mocht van de minister een oorkonde in ontvangst nemen.

Verder is er gereedschap en kunstmest bestemd voor de afdeling van LVV te Apoera aan de burgermoeder overhandigd