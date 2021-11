Verkeersmaatregelen rondom Onafhankelijkheidsplein en Kerkplein

Het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt dat op zaterdag 20 en donderdag 25 november 2021, omstreeks 00.00 uur tot 08.00 uur, een aantal kleine wegomleggingen gepleegd zullen worden.

Dit zal gebeuren in de omgeving van het Onafhankelijkheidsplein en het Kerkplein. In de omgeving Onafhankelijkheidsplein gaat het om de Grote Combeweg/ Henk Arronstraat en de Roseveltkade/ Kleine Waterstraat.

Omgeving Kerkplein:

Noorderkerkstraat/ H.Arronstraat. Klipstenenstraat/ Wagenwegstraat. Keizerstraat/ Korte Kerkstraat. Watermolenstraat/ Oude Hofstraat. Watermolenstraat/ Lim A Postraat.

Omstreeks 06.00 uur tot 16.00 uur wordt de grote wegomlegging ingesteld met de navolgende kruisingen te weten:

Tourtonnelaan/ Henk Arronstraat. Roseveldkade/ Grote Combeweg. Roseveldkade/ Kleine Waterstraat. Sommelsdijckstraat/ Kleine Waterstraat (Rietbergplein) Keizerstraat/ Waterkant. Keizerstraat/ Watermolenstraat. Lim A Postraat/ Watermolenstraat. Oude Hofstraat/ Watermolenstraat. Waterkant/ Jodenbreestraat. Maagdenstraat/ Jodenbreestraat. Kluffelsgracht/ Maagdenstraat. Waterkant/ Heiligenweg. Wagenwegstraat/ Klipstenenstraat.

Het verkeer vanuit het noorden naar het zuiden is alleen mogelijk via de Tourtonnelaan. Verkeer vanuit het zuiden naar het noorden is alleen mogelijk vanuit de Zwartenhovenbrugstraat, Prinsessestraat en de Tourtonnelaan. Het is raadzaam om gebruik te maken van de Ringweg meldt de Surinaamse politie.