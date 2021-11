Alfons Heye van muziekformatie Sabakoe op 67-jarige leeftijd overleden

In Nederland is de bekende muzikant Alfons Heye ook wel bekend als ‘Fonoe’, vandaag op 67-jarige leeftijd overleden. Trompettist Heye was met name bekend als oprichter en bandleider van de populaire Surinaamse muziekformatie Sabakoe.

Een aantal jaren geleden moest de in Suriname geboren muzikant al een stapje terug doen om gezondheidsreden. Vandaag maakte zijn zoon Randell, zelf ook een bekende t rompettist, bekend dat zijn vader er niet meer is.

“In alle rust heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen in het bijzijn van zijn geliefden” schreef Randell, die zijn vader een ‘selfmade man’ noemde.

Sabakoe is een Nederlandse kasekogroep met artiesten van Surinaamse afkomst. De groep bracht sinds de jaren ’80 minstens veertien cd’s uit.