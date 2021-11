Jongeman probeert man neer te schieten met zelfgemaakt wapen

De 20-jarige Winesh R. heeft in Paramaribo een schot gelost op een man met wie hij ruzie had. Hij deed dat met een zelfgemaakt wapen. De politie heeft hem samen met Revelino T. (19) deze week aangehouden en in verzekering gesteld.

De schutter, die eerder in aanraking is geweest met de Surinaamse politie, liep samen met Revelino T. op straat met het zelfgemaakte wapen. Hij zag een man met wie hij een slepende ruzie had, op een schutting zitten. Hij haalde het wapen tevoorschijn en loste een schot, maar het slachtoffer werd niet geraakt.

Winesh R. rende samen met Revelino T. naar zijn woning. Zij kwamen terug met hagel, maar zagen het slachtoffer niet meer. De politie heeft beide jongemannen aangehouden en het zelfgemaakt wapen in beslag genomen.

Een broer van Winesh R. had eerder ook al een wapen gemaakt en geschoten op een ander, die zwaargewond raakte.