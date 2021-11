TV: Het vergeten verhaal van de contractarbeiders uit India

In de maand december is het programma ‘De reis van de Indiërs‘ te zien op de Nederlandse TV. In deze driedelige documentaireserie vertelt presentator Narsingh Balwantsingh, derde generatie nazaat van Indiase contractarbeiders, het verhaal van zijn voorouders, die van India via Suriname naar Nederland reisden.

Op 23 juni 1913 arriveert het schip Mutlah III in Suriname met aan boord de betovergrootouders van Narsingh. Het gezin behoort tot een groep van ruim 34.000 Indiase contractarbeiders die tussen 1873 en 1916 naar Suriname vertrekt -al dan niet onder valse voorwendselen- in de hoop een betere toekomst op te bouwen. Eenmaal in Suriname worden ze te werk gesteld op de plantages, waar na de afschaffing van de slavernij een groot tekort aan arbeidskrachten was ontstaan.

Narsingh reisde voor het programma naar India en Suriname. “Het bezoeken van het geboortedorp van mijn betovergrootouders in India betekent veel voor mij. Zij keerden nooit terug naar India. Het voelt alsof ik ze eindelijk, na 108 jaar, thuis mag brengen. De cirkel letterlijk rond mag maken. Tegelijkertijd vertellen we het verhaal over de komst van Hindoestanen in Suriname en uiteindelijk in Nederland. Een deel van de Nederlandse geschiedenis dat nog veel te onbekend is”, aldus Narsingh.

Waarom verlieten zoveel mensen India om op een ander continent een nieuw leven te beginnen? Wat waren de omstandigheden waaronder ze in Suriname moesten werken? Wisten ze waar ze terecht kwamen en hoe verging het hen en hun nazaten? Een deel van de hen verliet ook weer Suriname om naar Nederland te trekken, zoals de ouders van Narsingh. Hoe kijken zij terug op hun leven? Wat voor gevolgen heeft de beslissing die hun voorouders ruim 100 jaar geleden maakten op hun eigen leven gehad en waar staat de jongere generatie nazaten van de contactarbeiders in dit alles?

Langs de nerven van de Indiase diaspora met Narsingh Balwantsingh in ‘De reis van de Indiërs’. Een onbekende en onderbelichte periode in de koloniale geschiedenis, die ruim 50 jaar duurde. Het verhaal van Narsingh brengt ons van India, via Suriname naar Rotterdam.

Uitzending: zondag 5 t/m 19 december, 17.45 uur, NPO 2