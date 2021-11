Documentaire ‘Katibo Ye Ye’ donderdag op TV in Suriname

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC wordt vervolgd met de documentaire ‘Katibo Ye Ye’ van regisseur Frank Zichem, die donderdag wordt vertoond.

Een documentaire waarin de in Suriname geboren, inmiddels overleden, Clarence Breeveld graag de plekken wilde bezoeken waar zijn voorouders als slaven werden verhandeld. Samen met regisseur Frank Zichem reisde hij af naar Ghana en liet zich daar informeren over hoe en waar de slavenhandel plaatsvond.

Breeveld was zichtbaar aangeslagen bij de zompige kerkers en de ‘door of no return’ van Cape Coast Castle. De ontmoeting met de ‘sleuteldrager’ van de machtige Ashanti koning verliep ook niet zonder emoties. Bij Fort Elmina ontmoetten ze de Ghanees Stephen Korsah, die veel over de slavernijgeschiedenis in eigen land en in Europa wist, maar niets over eindpunt Suriname.

De roadmovie krijgt een vervolg als Korsah meereist naar Suriname. In het binnenland wordt hij begroet in het Kromanti, de taal uit zijn eigen geboortestreek. Zelfs de stoere Korsah is nu ontroerd. De wonden van de slavernij zijn bij lange na niet geheeld.

Camera: Willem van der Linde

Montage: Frank van Eijk

Geluid: Jan Schoen

Producent: René Mendel

Op donderdag 18 november 2021 is de vertoning om 20:55u op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 20 november wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 20:30u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires.

Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.

De documentaire is ook hierboven te zien.