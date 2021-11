Potentiële kandidaten diplomatenpost op lijst volgen training

Afgelopen week werd onderstaande lijst met namen van diplomaten voor de bemensing van de diplomatieke missies, flink gedeeld via social media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname heeft bevestigd dat de genoemde mensen momenteel een diplomatentraining volgen, maar dat het nog niet duidelijk is of ze daadwerkelijk benoemd zullen worden.

In een persbericht zegt het ministerie:

Ter invulling van de buitenposten en ter voorbereiding op hun mogelijke benoeming tot Chefs de Postes, wordt door het ministerie van BIBIS voor een groep potentiële kandidaten een diplomaten training verzorgd. Deze bestaat uit een algemeen deel met theorie en praktijk van diplomatie, een Surinaams deel waarin de specifieke aspecten van het Surinaamse ontwikkelings- en hierop gebaseerde buitenlandse beleid uitvoerig aan de orde komen, alsook de aspecten met betrekking tot taakstelling, functionering en verwachte rapportages, inclusief protocol.

Hierna zal op basis van bepaalde criteria, worden overgegaan tot de benoemingen met inachtneming van de gebruikelijke internationale procedures, met name de diplomatieke regels terzake.

Het is op dit moment nog niet opportuun en niet mogelijk om te bevestigen welke kandidaten inderdaad benoemd zullen worden, aangezien de finale evaluatie van deze potentiële Chef de Postes nog niet is afgerond. De zorgvuldigheid vereist dat kandidaten zelf volledig op de hoogte worden gesteld en dat de ontvangende landen geïnformeerd worden en procedures daarbij correct worden gevolgd.

De lijst met namen: