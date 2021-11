Bromfietser botst tegen stilstaande truck en komt te overlijden

In Coronie is een bromfietser dinsdagavond om het leven gekomen. Vernomen wordt dat de jongeman tegen een stilstaande watertruck is gebotst, met alle nare gevolgen van dien.

Het verkeersongeval vond rond 19.30u plaats in de omgeving van Hamilton. De watertruck stond stil langs de weg vanwege een defect. Zowel de truck als de bromfiets waren niet voorzien van verlichting.

Het slachtoffer, een twintiger, moet de stilstaande truck niet gezien hebben en botste achter op de truck. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Omdat er geen lijkenwagen in Coronie is, ligt het stoffelijk overschot nog op de weg (foto).